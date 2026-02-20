«Я убью тебя»: адвокат пригрозил миллиардеру из-за дела Эпштейна

Адвокат пригрозил убить экс-главу Victoria's Secret Лесли Векснера во время дачи показаний в Конгрессе по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает NYT. В частности, он зашептал о расправе на ухо миллиардеру, если тот слишком много скажет, сказано в публикации.

Я убью тебя, если ты ответишь на еще один вопрос больше, чем пятью словами, ясно?, — сказал он.

Известно, что Векснер был приятелем Эпштейна и часто упоминался в соответствующих судебных материалах. Финансист приобрел у бывшего главы Victoria's Secret свой особняк в Нью-Йорке за $20. При этом миллиардер отрицает наличие дружеских отношений между ними.

Ранее стало известно, что Эпштейн и российский предприниматель Сергей Усольцев, бесследно исчезнувший осенью 2025 года в тайге, оказались косвенно связаны через программу «Инициатива атомных городов». Оба участвовали в проектах привлечения инвестиций США в закрытые ядерные центры России: Эпштейн посещал Саров в 1998-м, а Усольцев через свою компанию курировал аналогичную деятельность в красноярском Железногорске.