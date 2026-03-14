Instagram отключит защиту личных сообщений

Instagram (деятельность в РФ запрещена) прекратит поддержку сквозного шифрования личных сообщений с 8 мая 2026 года, следует из информации в разделе Help Center. Компания Meta (организация признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена) предложила пользователям загрузить переписки и медиафайлы перед отключением функции.

Сквозное шифрование, при котором сообщения видят только отправитель и получатель, начали тестировать в Instagram в 2021 году. Пользователям старых версий соцсети может потребоваться сначала обновить приложение. Согласно справочной информации, сейчас эта функция доступна лишь в отдельных регионах.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что с 1 сентября 2026 года все управляющие организации в жилищной сфере будут обязаны вести официальное взаимодействие с жильцами через национальный мессенджер MАХ. Соответствующие изменения в правила управления многоквартирными домами уже утверждены правительством.

В Федеральной антимонопольной службе между тем сообщили, что реклама будет запрещена в Telegram и WhatsApp в случае их блокировки. Ответственность за нарушение несут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил, объяснили в ведомстве.