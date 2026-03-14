14 марта 2026 в 15:19

Instagram отключит защиту личных сообщений

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Instagram (деятельность в РФ запрещена) прекратит поддержку сквозного шифрования личных сообщений с 8 мая 2026 года, следует из информации в разделе Help Center. Компания Meta (организация признана экстремистской, деятельность в РФ запрещена) предложила пользователям загрузить переписки и медиафайлы перед отключением функции.

Сквозное шифрование, при котором сообщения видят только отправитель и получатель, начали тестировать в Instagram в 2021 году. Пользователям старых версий соцсети может потребоваться сначала обновить приложение. Согласно справочной информации, сейчас эта функция доступна лишь в отдельных регионах.

Ранее член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что с 1 сентября 2026 года все управляющие организации в жилищной сфере будут обязаны вести официальное взаимодействие с жильцами через национальный мессенджер MАХ. Соответствующие изменения в правила управления многоквартирными домами уже утверждены правительством.

В Федеральной антимонопольной службе между тем сообщили, что реклама будет запрещена в Telegram и WhatsApp в случае их блокировки. Ответственность за нарушение несут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил, объяснили в ведомстве.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Орбан раскрыл болезненную правду ЕС по российской энергетике
В Минздраве ответили, правда ли СПИД и туберкулез не лечатся по ОМС
Снег с дождем, летнее тепло? Синоптики удивили прогнозом в Москве на весну
Российский лыжник вошел в десятку лучших на этапе КМ в Норвегии
Один популярный продукт может исчезнуть из России из-за войны в Иране
«Мертвый» слон убил женщину во время селфи
Девочка упала в открытый канализационный люк в Чебоксарах
Суд зачистил Рунет от оправданий сексуальных преступлений
«Ситуация серьезная»: в Европе опасаются нехватки всех видов топлива
В Сети появились фото плакатов с лицом Зеленского в городах Венгрии
В Польше заявили о немецком «вторжении»
Доктор наук лишился колоссальной суммы после «звонка с Госуслуг»
Российские туристы отказываются от полетов в азиатские страны
Работы в саду в марте: что нужно сделать обязательно уже сейчас
Instagram отключит защиту личных сообщений
Молодой мужчина под веществами спустился на пути столичного метро
Сильные дожди и тепло до +15? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Один российский город закрыл аэропорт для самолетов
Политолог ответил, хватит ли у США и Израиля ресурсов для атаки Ирана
«Зеленский здесь не командует»: Орбан ответил на шантаж Киева
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

