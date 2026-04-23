23 апреля 2026 в 10:49

Обнародована переписка ГУР со школьником, которого пытались завербовать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Приморском крае пресечена попытка вербовки 12-летнего школьника представителями Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщает антитеррористическая комиссия региона. Ведомство обнародовало переписку ребенка с украинскими спецслужбами.

Инцидент начался в апреле текущего года с покупки мальчиком читов для победы в онлайн-игре Standoff 2. Сразу после перевода денег подростку в Telegram начали поступать сообщения с угрозами от неизвестного, представившегося сотрудником украинских спецслужб.

Злоумышленник утверждал, что средства ушли на поддержку ВСУ, и требовал заплатить за молчание, угрожая в противном случае направить компромат в российские правоохранительные органы, отправить ребенка в детдом, а его родителей лишить прав. Школьник не поддался на шантаж, сообщил о случившемся родителям, после чего к делу подключилось управление ФСБ по Тихоокеанскому флоту.

Ранее представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова рассказала, что самыми частыми методами вербовки взрослых и подростков в регионе со стороны ВСУ остаются шантаж и попытки втереться в доверие через общие интересы. По ее словам, противник на постоянной основе пытается выйти на контакт с населением, используя жителей как расходный материал.

