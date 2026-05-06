Посудомойщица из Москвы получила 19 лет колонии за вербовку кадетов

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жительнице Москвы Александре Житенко, признав ее виновной в вовлечении несовершеннолетнего в деятельность террористической организации, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Подсудимая была трудоустроена посудомойщицей в столичный кадетский корпус, где и установила контакт с бывшими воспитанниками.

Судья огласил окончательное решение, согласно которому Житенко назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.

Кроме того, суд назначил дополнительные меры наказания. Осужденная обязана выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей, а после освобождения ее свобода будет ограничена еще на два года.

Как уточняется в материалах дела, преступная деятельность заключалась в вовлечении бывших воспитанников кадетского корпуса в организацию «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

Ранее гособвинение просило приговорить Житенко к 20 годам колонии. Следствие считает, что она в рамках бесед с несовершеннолетним воспитанником корпуса формировала у него негативное отношение к участникам СВО и к представителям правоохранительных органов.