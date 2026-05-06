Посудомойщица из Москвы получила 19 лет колонии за вербовку кадетов

Москвичка Житенко осуждена на 19 лет колонии за вербовку кадетов

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор жительнице Москвы Александре Житенко, признав ее виновной в вовлечении несовершеннолетнего в деятельность террористической организации, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда. Подсудимая была трудоустроена посудомойщицей в столичный кадетский корпус, где и установила контакт с бывшими воспитанниками.

Судья огласил окончательное решение, согласно которому Житенко назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.

Кроме того, суд назначил дополнительные меры наказания. Осужденная обязана выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей, а после освобождения ее свобода будет ограничена еще на два года.

Как уточняется в материалах дела, преступная деятельность заключалась в вовлечении бывших воспитанников кадетского корпуса в организацию «Легион „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Приговор на данный момент не вступил в законную силу.

Ранее гособвинение просило приговорить Житенко к 20 годам колонии. Следствие считает, что она в рамках бесед с несовершеннолетним воспитанником корпуса формировала у него негативное отношение к участникам СВО и к представителям правоохранительных органов.

