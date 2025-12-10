Воспитывавшую из кадета террориста посудомойку СК РФ осудят Экс-сотрудница СК пойдет под суд за привлечение кадета к терроризму

Бывшая сотрудница кадетского корпуса СК России пойдет под суд за вовлечение кадета в террористическую деятельность, пишет «Коммерсантъ». Генеральная прокуратура утвердила обвинение против Александры Житенко, ранее занимавшей должность посудомойки.

Житенко обвиняют в участии в проукраинской террористической организации и вовлечении в ее деятельность одного из кадет. Следствие считает, что она в рамках бесед с несовершеннолетним воспитанником формировала у него негативное отношение к участникам специальной военной операции и к представителям правоохранительных органов.

В материалах дела отмечают, что Житенко демонстрировала кадету символику Легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также занималась пропагандой деятельности этого объединения. По данным правоохранительных органов, обвинительный акт был утвержден и передан в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд в Омске вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в публичном оправдании терроризма. В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что дело возбудили по материалам УФСБ из-за одобрения женщиной атак ВСУ на Россию.