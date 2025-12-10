ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 10:24

Воспитывавшую из кадета террориста посудомойку СК РФ осудят

Экс-сотрудница СК пойдет под суд за привлечение кадета к терроризму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшая сотрудница кадетского корпуса СК России пойдет под суд за вовлечение кадета в террористическую деятельность, пишет «Коммерсантъ». Генеральная прокуратура утвердила обвинение против Александры Житенко, ранее занимавшей должность посудомойки.

Житенко обвиняют в участии в проукраинской террористической организации и вовлечении в ее деятельность одного из кадет. Следствие считает, что она в рамках бесед с несовершеннолетним воспитанником формировала у него негативное отношение к участникам специальной военной операции и к представителям правоохранительных органов.

В материалах дела отмечают, что Житенко демонстрировала кадету символику Легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), а также занималась пропагандой деятельности этого объединения. По данным правоохранительных органов, обвинительный акт был утвержден и передан в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд в Омске вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в публичном оправдании терроризма. В пресс-службе прокуратуры региона уточнили, что дело возбудили по материалам УФСБ из-за одобрения женщиной атак ВСУ на Россию.

Россия
СК РФ
кадеты
воспитание
террористы
суды
уголовные дела
сотрудники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвал главную опасность домашних настоек
Женщина пыталась уехать из Китая с килограммом червей в брюках
Возлюбленному модели Анжелики грозит восемь лет колонии за ее избиение
Звезда «Барселоны» установил рекорд Лиги чемпионов
Как выбрать ноутбук-2025/26: гид по процессорам, видеокартам и охлаждению
«Одноклассники» и профессор Дадали запускают курс «Система молодости»
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Жена сценариста «Голубых огоньков» раскрыла причину его смерти
Лавров: Россия ценит усилия Трампа решить украинский кризис дипломатией
Круглый стол на тему финансового здоровья прошел в Технопарке «Сколково»
Лавров развеял опасения насчет войны с Европой
Эксперт объяснил, зачем на самом деле Зеленскому энергетическое перемирие
Умер сценарист «Голубых огоньков»
«Четкий приказ»: Медведчук заявил о начале процесса устранения Зеленского
В США унизили Зеленского одним советом для «глупцов»
Груша и горгонзола: неожиданное сочетание, которое покорит вас
Шойгу объяснил, что остановит «разрушительные движения» безопасности мира
В Ангарске возбудили уголовное дело из-за масштабной аварии на ТЭЦ
Живодер в российском регионе залил лошадям кислоту в рот
Осеннее восстание в теплице: как микробы спасают ваш урожай
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.