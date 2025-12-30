Один человек пал жертвой атаки БПЛА в российском регионе

Один человек погиб при атаке беспилотников ВСУ на Белгородскую область, сообщил оперштаб региона. В результате прилета БПЛА четверо мирных жителей пострадали.

На участке автодороги Грушевка — Пятницкое Волоконовского округа в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибла женщина, — уточнили в оперштабе.

Мужчина, который находился в машине, был доставлен в Волоконовскую ЦРБ благодаря бойцам «Орлана». Пострадавший получил баротравму, а также многочисленные слепые осколочные ранения спины и плеча. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Транспортное средство было уничтожено огнем.

Другой мужчина из села Бессоновка получил осколочные ранения лица и бедра при атаке автомобиля. В больнице ему оказали необходимую помощь. В Шебекинском округе от удара БПЛА по машине также пострадал мужчина. В селе Белянка еще один мирный житель получил множественные осколочные ранения лица, руки и голени при атаке FPV-дрона на трактор.

Ранее два человека пострадали при атаке ВСУ на Краснодар. По данным местного оперштаба, раненых госпитализировали с осколочными ранениями. Также в результате удара украинских военных повредилась контактная сеть железнодорожной станции Краснодар-Сортировочный.