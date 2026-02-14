Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 22:52

Два аэропорта на юге России приостановили работу

Росавиация: аэропорты в Сочи и Геленджике не принимают самолеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Аэропорты Геленджика и Сочи временно прекратили работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь агентства — советник руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. Воздушные гавани пока не принимают и не выпускают самолеты гражданской авиации. О возобновлении полетов будет сообщено позже.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов,написал Кореняко.

Ранее стало известно, что Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Саратова. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

До этого сообщалось, что в московских аэропортах из-за сильного снегопада были задержаны около 50 рейсов. В частности, в аэропорту Шереметьево три самолета не могли вылететь, включая рейс в Петропавловск-Камчатский, который был перенесен на следующий день. На прилет также было задержано 21 воздушное судно. Представители Шереметьево заверили, что ситуация находилась под контролем и снег оперативно убирали со взлетно-посадочной полосы.

