Снегопад парализовал работу московских аэропортов

В московских аэропортах из-за сильного снегопада были задержаны около 50 рейсов, передает Telegram-канал Mash. В частности, в аэропорту Шереметьево три самолета не могут вылететь, включая рейс в Петропавловск-Камчатский, который был перенесен на следующий день.

На прилет также было задержано 21 воздушное судно. Представители Шереметьево заверили, что ситуация находится под контролем, и снег оперативно убирается со взлетно-посадочной полосы.

В аэропорту Домодедово возникла аналогичная проблема: девять самолетов не могут совершить посадку. Во Внуково рейс в Ханты-Мансийск был отменен, а рейс из Тбилиси задержан. Кроме того, еще 10 рейсов задерживаются.

Ранее специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве ожидается переменчивая погода с осадками в смешанной фазе — мокрый снег и дождь прогнозируются 13 и 14 февраля. Температура воздуха поднимется до оттепели. По словам специалиста, после потепления к воскресенью в столице может образоваться гололедица из-за влаги, проникающей в сугробы. Позднякова подчеркнула, что осадки в виде снега вернутся 15 числа.