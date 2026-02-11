Синоптик ответила, накроют ли Москву новые снегопады

В Москве до конца недели выпадет несколько миллиметров осадков, рассказала 360.ru специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, погода будет «сложной».

С точки зрения того, что будут наблюдаться осадки в смешанной фазе, мокрый снег и дождь. Это будет и 13-го, и 14-го. Температура воздуха повысится до оттепели. А вот 15-го характер погоды будет меняться, осадки превратятся в чистом виде в снег, — рассказала Позднякова.

Синоптик отметила, что после потепления к воскресенью в столице образуется гололедица. По ее словам, влага, которая проникнет в сугробы, может сделать их более рыхлыми и способствовать таянию снега.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что климатическая весна, характеризующаяся устойчивым повышением среднесуточной температуры выше нуля, предположительно, начнется в Москве 21 марта. По его словам, говорить о наступлении метеорологической весны преждевременно, пока снег в столице не растает окончательно.