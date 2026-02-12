Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 23:16

Самолеты «пропали» над двумя российскими городами

Росавиация: в аэропортах Волгограда и Саратова введены ограничения на полеты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Саратова, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Меры направлены на обеспечение безопасности полетов.

Согласно обнародованным данным, ограничения действуют в обоих аэропортах одновременно. Запреты были введены в 22:47 в Волгограде и в 22:55 в Саратове.

Конкретные сроки действия мер и количество рейсов, попавших под задержку, пока не уточняются. Росавиация традиционно не комментирует причины введения подобных ограничений.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о рейсах в справочных службах аэропортов и у авиаперевозчиков. Аналогичные меры периодически вводятся в воздушных гаванях юга и центральной части России.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах из-за сильного снегопада были задержаны около 50 рейсов. В частности, в аэропорту Шереметьево три самолета не могут вылететь, включая рейс в Петропавловск-Камчатский, который был перенесен на следующий день. На прилет также было задержано 21 воздушное судно. Представители Шереметьево заверили, что ситуация находится под контролем и снег оперативно убирается со взлетно-посадочной полосы.

