Петербуржцев ждут экстремальные холода в ночь на 15 февраля

Петербуржцев ждут экстремальные холода в ночь на 15 февраля Гидрометцентр ввел желтый уровень погодной опасности в Петербурге из-за мороза

Синоптики предупредили жителей Санкт-Петербурга об экстремальном похолодании в ночь на 15 февраля. Температура может опуститься до −25 градусов, что станет самым низким показателем с начала зимы, сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

В городе объявлен желтый уровень погодной опасности с 23:00 14 февраля до 11:00 15 февраля. Причиной резкого похолодания стал скандинавский антициклон, принесший арктический воздух.

Ясное небо и слабый ветер приведут к стремительному выхолаживанию воздуха. В Ленинградской области столбики термометров могут опуститься до −31 градуса.

Из-за длительных морозов Финский залив уже покрыт льдом примерно на 80%. Если холода сохранятся, акватория может замерзнуть почти полностью.

Власти призывают автомобилистов быть осторожнее, а горожан — одеваться теплее во избежание обморожений. Пик холода придется на ночь 15 февраля, днем ожидается около −10−13 градусов.

Морозная погода может задержаться. Аналогичное похолодание прогнозируют и в ночь на 16 февраля, особенно на востоке области.

Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что суббота, 14 февраля, стала самым теплым днем в Москве с начала года. По ее словам, этот день будет последним перед резким похолоданием.