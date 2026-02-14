Польша дала оценку рентабельности забору на границе с Белоруссией Сикорский: Польша дорого платит за содержание забора на границе с Белоруссией

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время Мюнхенской конференции по безопасности пожаловался на высокую стоимость заграждения на границе с Белоруссией. По его словам, страна потратила на строительство почти миллиард евро.

Мы потратили почти миллиард евро на строительство большого прекрасного забора на нашей границе с Белоруссией... Так что нам все это дорого обходится, — сказал Сикорский.

Длина сооружения составляет 186 километров, высота — пять метров, а стоимость оценивалась в 1,6 млрд злотых (около $400 млн, 36,6 млрд рублей). Польша усилила охрану границы после наплыва мигрантов в 2021 году и продолжает пресекать попытки так называемого нелегального проникновения.

Сикорский также вновь бездоказательно обвинил Минск в организации миграционного кризиса. Белоруссия уже неоднократно отвергала эти обвинения и называла действия Варшавы насильственным выдворением людей и нагнетанием ситуации.

Ранее сообщалось, что польские политики начали выступать за разрыв отношений с Брюсселем. Число сторонников этой позиции достигло порядка 25%. Ряд экспертов связывают эту тенденцию с оценкой роли страны в структурах Европейского союза.