Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 23:07

Польша дала оценку рентабельности забору на границе с Белоруссией

Сикорский: Польша дорого платит за содержание забора на границе с Белоруссией

Польский забор на границе с Белоруссией Польский забор на границе с Белоруссией Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава МИД Польши Радослав Сикорский во время Мюнхенской конференции по безопасности пожаловался на высокую стоимость заграждения на границе с Белоруссией. По его словам, страна потратила на строительство почти миллиард евро.

Мы потратили почти миллиард евро на строительство большого прекрасного забора на нашей границе с Белоруссией... Так что нам все это дорого обходится, — сказал Сикорский.

Длина сооружения составляет 186 километров, высота — пять метров, а стоимость оценивалась в 1,6 млрд злотых (около $400 млн, 36,6 млрд рублей). Польша усилила охрану границы после наплыва мигрантов в 2021 году и продолжает пресекать попытки так называемого нелегального проникновения.

Сикорский также вновь бездоказательно обвинил Минск в организации миграционного кризиса. Белоруссия уже неоднократно отвергала эти обвинения и называла действия Варшавы насильственным выдворением людей и нагнетанием ситуации.

Ранее сообщалось, что польские политики начали выступать за разрыв отношений с Брюсселем. Число сторонников этой позиции достигло порядка 25%. Ряд экспертов связывают эту тенденцию с оценкой роли страны в структурах Европейского союза.

Польша
забор
Белоруссия
Радослав Сикорский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФРГ отказалась от американских советов в решении своих проблем
Полсотни дронов ВСУ атаковали три южных региона России
В МЧС забили тревогу из-за гибели людей после падения снега с крыш
Польша дала оценку рентабельности забору на границе с Белоруссией
Петербуржцев ждут экстремальные холода в ночь на 15 февраля
Два аэропорта на юге России приостановили работу
В США сравнили истребитель Су-57 с конкурентами западного производства
«Сильнейшие в НАТО»: Финляндия собирает арктические силы
«Придется смириться»: Индия ответила на требование отказаться от нефти РФ
Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Италии
Тысячи человек вышли на митинг на фоне Мюнхенской конференции
Захарова опровергла фейки о якобы отравлении Навального ядом лягушки
Секта Муна определяет политику Японии: что это значит
Экс-полицейского поймали за кражу в Свердловской области спустя 15 лет
В МЧС раскрыли причину взрыва в Сергиевом Посаде
Зеленский признал потерю производственной линии ракет «Фламинго»
«Нулевые траты»: Польша усомнилась в праве США вести переговоры по Украине
Комик Сабуров попал в базу «Миротворца»
В Сергиевом Посаде газгольдер подорвал три дома
Ребенок пострадал при взрыве духовки в московской квартире
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.