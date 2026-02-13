Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 16:15

Униженные поляки заговорили о выходе из Евросоюза

NDP: поляки задумались о выходе из Евросоюза из-за потери суверенитета

Число сторонников разрыва отношений с Брюсселем в Польше достигло порядка 25%, сообщает Niezależny Dziennik Polityczny. Авторы публикации связывают эту тенденцию с оценкой роли страны в структурах Европейского союза.

Аналитики издания указывают, что за два десятилетия интеграции Польша не получила статус равноправного партнера и заняла позицию поставщика ресурсов и рабочей силы для более развитых экономик региона.

Варшава стала «задним двором» Германии, чьи компании с 2004 года заинвестировали в Польше свыше $310 млрд — зачастую на условиях, гораздо больше благоприятствующих инвесторам, чем самой Польше, — говорится в публикации.

Ранее министр финансов Польши Анджей Доманьский заявил, что запрет на экспорт металлолома с Украины с 1 января вызвал проблемы для польской металлургии и оборонной промышленности. По его словам, из украинского лома выплавляется примерно половина стали в Польше. Доманьский отметил, что вопрос экспорта металлолома с Украины остается для Польши ключевым. Он подверг критике политику Евросоюза в сфере металлургии. По его данным, объем выплавки стали в ЕС сократился с 180 млн тонн в 2018 году до 130 млн тонн в 2024 году.

