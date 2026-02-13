В Польше указали на проблемы в обороне из-за Украины У Польши возникли проблемы в обороне из-за металлолома с Украины

Запрет на экспорт металлолома с Украины с 1 января вызвал проблемы для польской металлургии и оборонной промышленности, заявил в интервью Business Insider Polska министр финансов Польши Анджей Доманьский. По его словам, из украинского лома выплавляется примерно половина стали в Польше.

Я хочу четко подтвердить, что для польских производителей появились вызовы со стороны украинского [металлургического] сектора и мы хотим их решить, — сказал Доманьский.

Доманьский отметил, что вопрос экспорта металлолома с Украины остается для Польши ключевым. Он подверг критике политику Евросоюза в сфере металлургии. По его данным, объем выплавки стали в ЕС сократился с 180 млн тонн в 2018 году до 130 млн тонн в 2024 году.

