Скандинавская страна отказалась ставить забор на границе с Россией «Известия»: Норвегия не хочет строить сплошное заграждение на границе с Россией

Несмотря на напряженную риторику в норвежском обществе и призывы военных готовиться к гипотетическому конфликту, власти не намерены возводить сплошное заграждение на рубежах с Россией, сообщили «Известиям» в местном полицейском управлении, отвечающем за безопасность границ, Официальный Осло делает ставку на иную стратегию, уточнил собеседник издания.

Вместо этого проводится модернизация пограничной инфраструктуры — как технологической, так и физической — при поддержке ЕС. Протяженность российско-норвежской границы — 219 км. Единственный пункт пропуска «Стурскуг»-«Борисоглебск» в прошлом году пересекли 51 тыс. человек, что является рекордно низким показателем с 1990-х годов, если не считать периода пандемии.

Норвегия не заинтересована в приграничной эскалации. В Осло хотят поддерживать стабильную военно-политическую обстановку на Крайнем Севере, — заявил изданию младший научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД РФ Никита Липунов.

Действия Норвегии, которые могут показаться излишне осторожными, укладываются в концепцию «тотальной обороны», добавил эксперт. Они предполагают подготовку всех структур к кризисам в мирное время, но не означают намерения начать конфликт.

Ранее глава логистической службы Вооруженных сил Норвегии Андреас Йернберг указал, что королевство разослало тысячи писем гражданам, призывая их быть готовыми к возможной конфискации жилья и автомобилей в случае войны с Россией. По его словам, это крайняя мера, рассматриваемая на случай военного конфликта.