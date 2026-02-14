Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС NASA: Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым пристыковался к МКС

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщает пресс-служба NASA. На орбиту прибыл интернациональный экипаж, в состав которого вошел россиянин Андрей Федяев.

Стыковка с МКС была произведена в 23:15 по московскому времени. Корабль отправился к станции на два дня раньше — старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся 13 февраля в 13:15 мск. Дорога до орбитального форпоста заняла у участников миссии Crew-12 почти 34 часа.

Вместе с Федяевым на станцию прибыли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства Софи Адено.

Для нового экипажа это начало длительной вахты. Специалистам предстоит провести на орбите около восьми месяцев, выполняя программу научных экспериментов и поддерживая работу станции.

Ранее стало известно, что члены экипажа американского корабля Crew Dragon перед стартом произнесли знаменитое гагаринское «Поехали!». Первым знаменитую фразу прославленного советского космонавта сказал российский член экипажа Андрей Федяев после того, как каждый из участников полета выступил с краткой речью в эфире.