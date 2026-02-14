Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 23:58

Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС

NASA: Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым пристыковался к МКС

МКС МКС Фото: Роскосмос
Подписывайтесь на нас в MAX

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции, сообщает пресс-служба NASA. На орбиту прибыл интернациональный экипаж, в состав которого вошел россиянин Андрей Федяев.

Стыковка с МКС была произведена в 23:15 по московскому времени. Корабль отправился к станции на два дня раньше — старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся 13 февраля в 13:15 мск. Дорога до орбитального форпоста заняла у участников миссии Crew-12 почти 34 часа.

Вместе с Федяевым на станцию прибыли астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представительница Европейского космического агентства Софи Адено.

Для нового экипажа это начало длительной вахты. Специалистам предстоит провести на орбите около восьми месяцев, выполняя программу научных экспериментов и поддерживая работу станции.

Ранее стало известно, что члены экипажа американского корабля Crew Dragon перед стартом произнесли знаменитое гагаринское «Поехали!». Первым знаменитую фразу прославленного советского космонавта сказал российский член экипажа Андрей Федяев после того, как каждый из участников полета выступил с краткой речью в эфире.

МКС
Crew Dragon
космос
исследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленского обвинили в намерении «украсть» выборы в стране
Организаторы Олимпиады решили проблему с нехваткой презервативов
Фигуранту дела о хищении у «Калашникова» ужесточили обвинение
Украинский дрон ранил двух жителей Белгородской области
Гражданство России, молчание об СВО, Зеленский: как живет Александр Ревва
Одессит напал на сотрудника ТЦК во время проверки документов
Человек стал жертвой взрыва в Сергиевом Посаде
«Худшее решение»: на Западе оценили отказ Зеленского от мирных переговоров
Роналду отличился в первом матче после бойкота
Новые лидеры зарплат в РФ: кому будут платить больше 100 тысяч в 2026-м
Crew Dragon с российским космонавтом пристыковался к МКС
В МИД РФ ответили на претензии Баку о якобы ударах по посольству в Киеве
«Можете ли вы?»: Дания высказалась о стоимости Гренландии
ФРГ отказалась от американских советов в решении своих проблем
Полсотни дронов ВСУ атаковали три южных региона России
В МЧС забили тревогу из-за гибели людей после падения снега с крыш
Польша дала оценку рентабельности забору на границе с Белоруссией
Петербуржцев ждут экстремальные холода в ночь на 15 февраля
Два аэропорта на юге России приостановили работу
В США сравнили истребитель Су-57 с конкурентами западного производства
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.