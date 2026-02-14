В США сравнили истребитель Су-57 с конкурентами западного производства

Модернизированный российский истребитель Су-57 имеет превосходство над западными конкурентами, пишет американский журнал Military Watch Magazine. По данным СМИ, самолет заметно выигрывает в дальности полета, маневренности и авионике.

Авторы публикации включили Су-57 в пятерку лучших истребителей пятого поколения мира наряду с китайскими J-20, J-35 и американскими F-22, F-35. При этом отмечается, что российская машина вдвое превосходит F-22 и F-35 по дальности, а ее маневренность значительно выше, чем у любого западного аналога.

Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, — уточняется в публикации.

Бортовое радиоэлектронное оборудование Су-57 также оценивается как более совершенное. Истребитель уже прошел интенсивные испытания, включая боевые условия.

Ростех до этого передал Минобороны РФ партию обновленных самолетов с улучшенными системами и вооружением. По данным производителей, Су-57 способен поражать воздушные, наземные и морские цели круглосуточно и в любую погоду.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов обратил внимание, что уровень средств радиоэлектронной борьбы на американских истребителях на 50% уступает российским Су-57. По его словам, бомбардировщик F-35 сравним с «сушкой» лишь в радиолокационной малозаметности.