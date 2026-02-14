Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 22:49

В США сравнили истребитель Су-57 с конкурентами западного производства

MWM: новый Су-57 значительно превосходит конкурентов западного производства

Су-57 Су-57 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Модернизированный российский истребитель Су-57 имеет превосходство над западными конкурентами, пишет американский журнал Military Watch Magazine. По данным СМИ, самолет заметно выигрывает в дальности полета, маневренности и авионике.

Авторы публикации включили Су-57 в пятерку лучших истребителей пятого поколения мира наряду с китайскими J-20, J-35 и американскими F-22, F-35. При этом отмечается, что российская машина вдвое превосходит F-22 и F-35 по дальности, а ее маневренность значительно выше, чем у любого западного аналога.

Су-57 в настоящее время входит в пятерку истребителей пятого поколения, находящихся на вооружении по всему миру, — уточняется в публикации.

Бортовое радиоэлектронное оборудование Су-57 также оценивается как более совершенное. Истребитель уже прошел интенсивные испытания, включая боевые условия.

Ростех до этого передал Минобороны РФ партию обновленных самолетов с улучшенными системами и вооружением. По данным производителей, Су-57 способен поражать воздушные, наземные и морские цели круглосуточно и в любую погоду.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов обратил внимание, что уровень средств радиоэлектронной борьбы на американских истребителях на 50% уступает российским Су-57. По его словам, бомбардировщик F-35 сравним с «сушкой» лишь в радиолокационной малозаметности.

Су-57
сравнение
истребители
конкуренция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Можете ли вы?»: Дания высказалась о стоимости Гренландии
ФРГ отказалась от американских советов в решении своих проблем
Полсотни дронов ВСУ атаковали три южных региона России
В МЧС забили тревогу из-за гибели людей после падения снега с крыш
Польша дала оценку рентабельности забору на границе с Белоруссией
Петербуржцев ждут экстремальные холода в ночь на 15 февраля
Два аэропорта на юге России приостановили работу
В США сравнили истребитель Су-57 с конкурентами западного производства
«Сильнейшие в НАТО»: Финляндия собирает арктические силы
«Придется смириться»: Индия ответила на требование отказаться от нефти РФ
Гуменник примет участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Италии
Тысячи человек вышли на митинг на фоне Мюнхенской конференции
Захарова опровергла фейки о якобы отравлении Навального ядом лягушки
Секта Муна определяет политику Японии: что это значит
Экс-полицейского поймали за кражу в Свердловской области спустя 15 лет
В МЧС раскрыли причину взрыва в Сергиевом Посаде
Зеленский признал потерю производственной линии ракет «Фламинго»
«Нулевые траты»: Польша усомнилась в праве США вести переговоры по Украине
Комик Сабуров попал в базу «Миротворца»
В Сергиевом Посаде газгольдер подорвал три дома
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.