17 февраля 2026 в 11:37

Генерал объяснил переброску истребителей Су-57 к границе с Китаем

Генерал Липовой связал переброску Су-57 на Дальний Восток с заменой истребителей

Переброска истребителей Су-57 на аэродромы Дальнего Востока связана с плановым обновлением авиапарка, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Воздушно-космические силы РФ также ведут подготовку летного состава к интенсивному весенне-летнему периоду обучения.

Во-первых, идет плановая работа по замене устаревших истребителей новыми. То, что переброска Су-57 проводится именно сейчас, в начале года, говорит о подготовке к весенне-летнему периоду обучения. Идут плановые перелеты. Ведется обучение летного состава к летнему сезону. Параллельно, вполне возможно, что будут выполняться дополнительные задачи, о которых не принято говорить вслух. ВКС у нас занимаются боевой подготовкой по плану. И тут не надо усматривать ничего особенного, что могло бы насторожить как нас, так и наших соседей, — пояснил Липовой.

Ранее американские журналисты заявили, что российские боевые самолеты Су-57 передислоцировали на отдаленный аэродром. По их словам, это сделано с целью уберечь истребители от возможных атак в зоне СВО.

