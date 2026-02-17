Зимняя Олимпиада — 2026
В США объяснили переброску российских Су-57 на границу с КНР

TNI: Россия отправила истребители Су-57 на границу с Китаем из-за Украины

Российские боевые самолеты Су-57 передислоцировали на отдаленный аэродром, чтобы уберечь их от возможных атак в зоне СВО, пишет The National Interest. В материале указано, что якобы Москва отправила воздушные суда на границу с КНР в место, которое максимально отдалено от угроз.

Авторы материала отмечают, что истребители могут находиться в регионе также для проведения плановых испытаний или модернизации. Такие размышления изложены на фоне появившихся недавно в сети спутниковых снимков с несколькими российскими самолетами Су-57 якобы на дальневосточной базе.

До этого американский журнал Military Watch Magazine писал, что модернизированный российский истребитель Су-57 имеет превосходство над западными конкурентами: самолет заметно выигрывает в дальности полета, маневренности и авионике. Авторы публикации включили Су-57 в пятерку лучших истребителей пятого поколения мира наряду с китайскими J-20, J-35 и американскими F-22, F-35.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» отгрузил Минобороны России партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-3. Техника получила обновленную систему РЭБ, усиленную защиту днища и увеличенную броню.

