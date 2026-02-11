Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 10:00

Ростех отгрузил партию «троек» с крепким днищем

В зону СВО отправили модернизированные БМП-3 с системой РЭБ и усиленной броней

Логотип корпорации «Ростех» Логотип корпорации «Ростех» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех отгрузил Минобороны России партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-3, сообщает пресс-служба компании. Техника получила обновленную систему РЭБ, усиленную защиту днища и увеличенную броню.

Новая партия «троек» отгружена нашими «Высокоточными комплексами» с рядом усовершенствований: каждая машина укомплектована более современной системой радиоэлектронной борьбы. Усилена защита днища от подрыва, а также увеличена противоосколочная броневая стойкость кормовой и передней частей, — отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

В госкорпорации обратили внимание, что текущая штатная комплектация БМП-3 значительно отличается от машин, поставлявшихся до начала СВО. За последние четыре года они претерпели существенные изменения, получив комплекты дополнительного бронирования, решетчатые экраны, средства защиты верхней полусферы и малозаметности, а также специальное оборудование для повышения мобильности и эффективности применения вооружения.

Ранее сообщалось, что дальность стрельбы модернизированного гранатомета РПГ-29М «Вампир» увеличили в два раза. Обновленная модель была впервые показана на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Также разработчики усовершенствовали систему заряжания, чтобы использовать больше типов боеприпасов.

Россия
Ростех
поставки
БМП
модернизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг раскрыл судьбу бывших заводов Toyota и Volkswagen
На Урале задержали пристава за помощь бандитам
Названо самое востребованное лекарство у россиян в 2025 году
В Германии нашли мертвую украинку
Российский военный оценил состояние опорных пунктов ВСУ в Запорожье
Целая семья сгорела при пожаре в частном доме
Украинский скелетонист наплевал на запреты МОК
Ребенок случайно сжег BMW X5 почти за 3 млн рублей
Мощный шторм обрушился на Мадагаскар
Россиянам объяснили, почему не надо «копить» отпуск
Наступление ВС РФ на Запорожье 11 февраля: удары по колоннам, роты трупов
В «Ленкоме» ответили, почему Богомолов мог уйти с поста и. о. ректора МХАТ
Крупная авиакомпания сообщила о возможной утечке данных клиентов
Сноубордист сломал шею на Олимпиаде
Литву уличили в капитуляции перед Россией
Костюшкин раскрыл свое отношение к хейтерам
Популярные онлайн-кинотеатры оштрафовали на 9,5 млн рублей из-за ЛГБТ
Воспитатель получила срок за запрет детям ходить в туалет
В Германии раскрыли потери из-за отказа от российской нефти
Названа неподъемная сумма для восстановления Дарницкой ТЭЦ в Киеве
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.