Ростех отгрузил партию «троек» с крепким днищем В зону СВО отправили модернизированные БМП-3 с системой РЭБ и усиленной броней

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации Ростех отгрузил Минобороны России партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-3, сообщает пресс-служба компании. Техника получила обновленную систему РЭБ, усиленную защиту днища и увеличенную броню.

Новая партия «троек» отгружена нашими «Высокоточными комплексами» с рядом усовершенствований: каждая машина укомплектована более современной системой радиоэлектронной борьбы. Усилена защита днища от подрыва, а также увеличена противоосколочная броневая стойкость кормовой и передней частей, — отметил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

В госкорпорации обратили внимание, что текущая штатная комплектация БМП-3 значительно отличается от машин, поставлявшихся до начала СВО. За последние четыре года они претерпели существенные изменения, получив комплекты дополнительного бронирования, решетчатые экраны, средства защиты верхней полусферы и малозаметности, а также специальное оборудование для повышения мобильности и эффективности применения вооружения.

Ранее сообщалось, что дальность стрельбы модернизированного гранатомета РПГ-29М «Вампир» увеличили в два раза. Обновленная модель была впервые показана на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии. Также разработчики усовершенствовали систему заряжания, чтобы использовать больше типов боеприпасов.