10 февраля 2026 в 19:10

Ростех усовершенствовал российского «Вампира»

Ростех сообщил об увеличении дальности стрельбы гранатомета РПГ-29М «Вампир»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дальность стрельбы модернизированного гранатомета РПГ-29М «Вампир» увеличили в два раза, сообщила госкорпорация «Ростех». Обновленная модель была впервые показана на выставке World Defense Show в Саудовской Аравии.

По данным корпорации, гранатомет стал легче и удобнее в обращении. Также разработчики усовершенствовали систему заряжания, чтобы использовать больше типов боеприпасов.

Теперь на гранатомет можно ставить современные оптические и тепловизионные прицелы, дальность точной стрельбы увеличена в два раза, — добавили в Ростехе.

Модернизированный «Вампир» способен поражать различные цели, включая танки с динамической защитой. Это делает его эффективным оружием против современной бронетехники.

Базовая версия РПГ-29 была принята на вооружение в конце 1980-х годов. Его боеприпас может пробивать до 650 мм брони даже за защитными экранами.

Ранее индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев заявил, что специализированные дробовые патроны линейки Igla способны поражать беспилотники, изготовленные даже из железа. Патроны уже серийно производятся и поставляются в подразделения Вооруженных сил РФ, выполняющие боевые задачи.

Россия
вооружения
Ростех
модернизация
