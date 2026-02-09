Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:47

Ростех рассказал о спецпатронах, ставших кошмаром для БПЛА

Ростех: спецпатроны Igla способны пробивать самые крепкие дроны

Патроны линейки Igla Патроны линейки Igla Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Специализированные дробовые патроны линейки Igla способны поражать беспилотники, изготовленные даже из железа, сообщил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев в интервью ТАСС, посвященном выставке World Defense Show 2026. Патроны уже серийно производятся и поставляются в подразделения Вооруженных сил РФ, выполняющие боевые задачи.

Для ружей российские специалисты создали специализированные дробовые патроны линейки Igla. Они содержат высокопрочную дробь из вольфрамового сплава, которая на дистанции 100 метров пробивает алюминиевую пластину в четыре миллиметра, — сказал он.

Ранее Оздоев рассказал, что в зоне специальной операции успешно используется новейшая радиолокационная станция российского производства, способная обнаруживать в том числе микробеспилотники. Она отличается высокой мобильностью и многофункциональностью.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис отметил, что эффективность российских войск в борьбе с американскими РСЗО HIMARS значительно возросла. По его словам, недавно в течение всего нескольких часов ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации сразу шесть таких реактивных систем.

