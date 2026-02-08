«Почти без труда»: на Западе ужаснулись новым способностям бойцов ВС России Аналитик Меркурис: ВС России стали эффективнее бороться с РСЗО HIMARS в зоне СВО

Эффективность российских войск в борьбе с американскими РСЗО HIMARS значительно возросла, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, недавно в течение всего нескольких часов ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации сразу шесть таких реактивных систем.

Я заметил, что в последнее время украинцы все реже используют беспилотники и все чаще — ракетные установки HIMARS. Однако это дало русским возможность отслеживать, находить и уничтожать их <...> почти без труда, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО начали использовать новейшую радиолокационную станцию российского производства, способную обнаруживать в том числе микробеспилотники. Как уточнил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, РЛС отличается высокой мобильностью и многофункциональностью.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что армия России уже вторую неделю демонстрирует значительный прогресс в ходе СВО. Он уточнил, что основные достижения зафиксированы на Запорожском направлении и западных рубежах Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.