Российская РЛС находит в зоне спецоперации микробеспилотники

Новейшая радиолокационная станция российского производства, способная обнаруживать в том числе микробеспилотники, успешно используется в зоне специальной военной операции, сообщил в беседе с ТАСС индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев. РЛС отличается высокой мобильностью и многофункциональностью.

Станция обзора воздушного пространства, разработанная холдингом «Высокоточные комплексы», может размещаться на пикапы и другой автотранспорт. Это позволяет развертывать ее на неподготовленных позициях и даже вести работу на марше в ходе коротких остановок, что повышает ее выживаемость на поле боя.

Ключевым преимуществом системы является способность обнаруживать беспилотные летательные аппараты всех типов. Среди них и малогабаритные.

Кроме обнаружения беспилотников, система может работать в режиме контрбатарейной борьбы — засекать мины и снаряды, а затем выдавать целеуказания различным средствам поражения. Комплекс уже успешно применяется в зоне СВО, — уточнил Оздоев.

Разработка представляет собой не просто новую станцию, а результат эволюции технологий. Он прошел проверку в реальной боевой обстановке, что гарантирует ее высокую эффективность.

