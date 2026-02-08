Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 февраля 2026 в 07:53

Российская РЛС находит в зоне спецоперации микробеспилотники

Оздоев: обнаруживающая микро-БПЛА новейшая РЛС успешно применяется на СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Новейшая радиолокационная станция российского производства, способная обнаруживать в том числе микробеспилотники, успешно используется в зоне специальной военной операции, сообщил в беседе с ТАСС индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев. РЛС отличается высокой мобильностью и многофункциональностью.

Станция обзора воздушного пространства, разработанная холдингом «Высокоточные комплексы», может размещаться на пикапы и другой автотранспорт. Это позволяет развертывать ее на неподготовленных позициях и даже вести работу на марше в ходе коротких остановок, что повышает ее выживаемость на поле боя.

Ключевым преимуществом системы является способность обнаруживать беспилотные летательные аппараты всех типов. Среди них и малогабаритные.

Кроме обнаружения беспилотников, система может работать в режиме контрбатарейной борьбы — засекать мины и снаряды, а затем выдавать целеуказания различным средствам поражения. Комплекс уже успешно применяется в зоне СВО, — уточнил Оздоев.

Разработка представляет собой не просто новую станцию, а результат эволюции технологий. Он прошел проверку в реальной боевой обстановке, что гарантирует ее высокую эффективность.

Ранее военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов заявил, что российский подводный аппарат «Посейдон», а также ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» не имеют аналогов в США. По его словам, существующий научный и технический задел позволяет РФ не втягиваться в новую гонку вооружений.

Ростех
дроны
РЛС
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Угрожавшему убить Вэнса из винтовки мужчине выдвинули обвинение
Евродепутат озвучил главную мечту ЕС в отношении России
В Ростехе предположили, могут ли в России закончиться танки
Компания Маска выплатила $1 млн пользователю Х, который похвалил Гитлера
Кличко выступил перед жителями Киева с тревожным сообщением
Российскому региону спрогнозировали пеплопад
Раскрыто, почему Гудков самым последним узнал о штрафе за клип «Я узкий»
Больничный на день и месяц: как правильно оформить в 2026 году
Зверства ВСУ в Родинском, удары HIMARS: новости СВО на утро 8 февраля
Российская РЛС находит в зоне спецоперации микробеспилотники
Названы регионы России, где средняя пенсия превысила 30 тыс. рублей
Во Владивостоке 15 тыс. человек остались без воды
Washington Post лишилась генерального директора
Приемный сын Сырского рассказал о своих отношениях с отчимом
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 февраля: инфографика
Над Россией уничтожили 22 беспилотника за ночь
Россиянам хотят разрешить сдачу экзамена на права без одного документа
Россия ожидает рекордный товарооборот с соседом по итогам 2025 года
На Украине зафиксировали потерю огромной части электроэнергии
Противники Олимпиады забросали полицию камнями в Милане
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.