11 февраля 2026 в 14:31

Стало известно о тщательной подготовке стрелка из Анапы

У напавшего на техникум в Анапе была с собой разгрузка с патронами

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
У задержанного рядом с Анапским индустриальным техникумом молодого человека обнаружили разгрузку с патронами, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительным данным, стрелявший — подросток 2008 года рождения. В результате инцидента могли пострадать около пяти человек — один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь возле индустриального техникума. Студенты забаррикадировались в здании, услышав первые выстрелы. На месте работают сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб.

До этого учащийся образовательного учреждения сообщил, что студентов не выпускают из здания после стрельбы. По его словам, у входа в училище в настоящее время находится множество сотрудников правоохранительных органов.

В Сети тем временем появились кадры задержания стрелка из Анапы, который открыл огонь рядом со зданием техникума видео с раненым охранником. Отмечается, что при нападении злоумышленник использовал охотничью двустволку ТОЗ-34ЕР. Подросток стрелял пулями калибра 12×70.

