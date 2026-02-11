Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 14:44

Очевидцы сняли раненного анапским стрелком охранника

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Сети появились кадры от очевидцев с раненным в анапском техникуме охранником, кадрами с места событий поделился Telegram-канал «ЧП Анапа». По предварительным данным, от действий 17-летнего стрелка пострадали пять человек, все они были доставлены в больницу.

Нападавший, студент-автомеханик 2008 года рождения, был оперативно задержан сотрудниками Росгвардии. При себе у него была разгрузка с патронами. Большая часть учащихся успела забаррикадироваться в здании после того, как прогремели первые выстрелы. Полиция оцепила Промышленную улицу, где находится учебное заведение.

До этого учащийся образовательного учреждения сообщил, что студентов пока что не выпускают из здания после инцидента. По его словам, у входа в училище находится множество сотрудников правоохранительных органов. Перед этим были опубликованы кадры задержания стрелка сотрудниками Росгвардии.

Позже выяснилось что напавший на колледж 17-летний студент учился на тройки в школе и имел проблемы с однокурсниками. Подросток также переживал из-за развода родителей.

