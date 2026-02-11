Студент раскрыл подробности стрельбы в техникуме в Анапе NEWS.ru: студентов анапского техникума не выпускают из здания после стрельбы

Студентов индустриального техникума в Анапе не выпускают из здания после стрельбы, заявил NEWS.ru учащийся образовательного учреждения. По его словам, у входа в училище находится множество сотрудников правоохранительных органов. Он добавил, что в результате инцидента могли пострадать как минимум три человека — двое учащихся и сотрудник охраны.

Сами ничего не понимаем. Мы сидим внутри индустриального техникума до сих пор, нас не выпускают. В чатах появились сообщения о стрельбе. Мы забаррикадировались в кабинете после этого. Говорят, что стрелял студент, ранил или, возможно, убил двух других учащихся и охранника. На скорой точно кого-то увозили. Стрелявшего задержали. У входа много полицейских, думаю, скоро будут выпускать нас из здания, — высказался студент техникума.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь возле индустриального техникума в Анапе. Предварительно установлено, что есть двое раненых. На месте работают сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб. Улица Промышленная, на которой находится техникум, была оцеплена.