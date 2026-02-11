Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 14:28

Студент раскрыл подробности стрельбы в техникуме в Анапе

NEWS.ru: студентов анапского техникума не выпускают из здания после стрельбы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Студентов индустриального техникума в Анапе не выпускают из здания после стрельбы, заявил NEWS.ru учащийся образовательного учреждения. По его словам, у входа в училище находится множество сотрудников правоохранительных органов. Он добавил, что в результате инцидента могли пострадать как минимум три человека — двое учащихся и сотрудник охраны.

Сами ничего не понимаем. Мы сидим внутри индустриального техникума до сих пор, нас не выпускают. В чатах появились сообщения о стрельбе. Мы забаррикадировались в кабинете после этого. Говорят, что стрелял студент, ранил или, возможно, убил двух других учащихся и охранника. На скорой точно кого-то увозили. Стрелявшего задержали. У входа много полицейских, думаю, скоро будут выпускать нас из здания, — высказался студент техникума.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь возле индустриального техникума в Анапе. Предварительно установлено, что есть двое раненых. На месте работают сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб. Улица Промышленная, на которой находится техникум, была оцеплена.

Анапа
студенты
техникумы
нападения
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В России обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
«Много другой работы»: Сапегина об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ
В США рассказали, как Евросоюз может случайно «ударить» по Украине
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.