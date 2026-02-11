Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 14:13

Неизвестный открыл огонь возле техникума в Анапе и ранил двух человек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Неизвестный открыл огонь возле индустриального техникума в Анапе, сообщил Telegram-канал Baza. По предварительным данным, ранены два человека. Студенты забаррикадировались в здании техникума, услышав первые выстрелы.

Стрелка задержали. Пострадавших увезли на скорой в больницу. На месте работают сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб. Улица Промышленная, на которой находится техникум, оцеплена.

Telegram-канал Mash уточнил, что у стрелка была с собой разгрузка с патронами. По предварительным данным, нападавшим оказался молодой человек 2008 года рождения. Мотивы злоумышленника пока остаются неизвестными.

До этого девятиклассник напал на гимназию в Уфе. Известно, что школьник выстрелил в учителя и трех одноклассников из пластикового пневматического автомата. Как уточнили в МВД Башкирии, подросток также взорвал петарду во время нападения. Его задержали прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.

