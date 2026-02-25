Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 12:54

Пляжи Анапы начали восстанавливать после разлива мазута

В Анапе приступили к восстановлению пляжей после ЧС с танкерами

Волонтеры во время уборки разлитого мазута на пляже. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие более 9 тысяч тонн мазута, часть топлива попала в воду Волонтеры во время уборки разлитого мазута на пляже. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие более 9 тысяч тонн мазута, часть топлива попала в воду Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Специалисты начали восстановление пляжей Анапы, пострадавших в результате ЧС с танкерами у Керченского пролива в 2024 году, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. На тестовом участке в селе Витязево планируют насыпать дополнительный слой песка толщиной от 30 до 70 сантиметров.

Предварительные обследования ближайших карьеров позволили выбрать песок, максимально близкий к составу грунта на пляжах, а именно содержащий кварц и биокарбонаты, образованные раковинами моллюсков. Этот песок начнут завозить на тестовый участок, — отметили в оперштабе.

В ведомстве уточнили, что работы по восстановлению пляжей начались 25 февраля. После их завершения примут решение о состоянии других пляжей Анапы и Темрюкского района.

Ранее власти Краснодарского края оценили ущерб от крушения танкеров в 34,3 млрд рублей и подали иск к компаниям-судовладельцам. В сумму вошли потери от гибели животных, включая краснокнижные виды, затраты на восстановление пляжей и урон заповедной территории. Ответчики оспаривают расчеты и подсудность дела.

пляжи
Анапа
курорты
мазут
экологические катастрофы
