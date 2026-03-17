Пользователей Starlink в Иране предупредили о жестоком наказании

Пользователи интернета с помощью Starlink в Иране могут столкнуться с жестоким наказанием, сообщило агентство Tasnim. Особенно это касается тех, кто поддерживает связи с США и Израилем.

Кроме того, иранские власти в рамках крупной операции изъяли несколько сотен терминалов Starlink. Их местоположение определили с помощью современной техники, также спецслужбы фиксировали незаконный трафик пользователей интернета.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что президенту США Дональду Трампу было наивно полагать, что он сможет привести к власти в Иране угодного ему человека на пост верховного лидера. Он обратил внимание, что, по мнению американского лидера, Тегеран должен был стать «такой же легкой целью, как Венесуэла».

До этого агентство Reuters сообщило, что Трамп не ожидал новых ударов по американским союзникам в Персидском заливе, однако его предупреждали об этом еще до начала конфликта с Ираном. Поводом послужила атака Тегерана на ОАЭ во вторник, 17 марта. Журналисты отметили, что военные действия в регионе идут уже третью неделю и конца им не видно.