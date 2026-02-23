Студент погиб при загадочных обстоятельствах в душевой общежития

В Перми 17-летний студент второго курса техникума загадочным образом погиб, пока принимал душ в общежитии, передает KP.RU. Трагический инцидент произошел 9 февраля.

В материале сказано, что около 17:00 молодой человек зашел в душевую кабину и заперся изнутри. Вода лилась длительное время, это начало беспокоить студентов. Когда дверь вскрыли, внутри лежало тело юноши.

По словам знакомых, в последние месяцы студент сильно изменился внешне — он похудел, так как придерживался скудного рациона на сознательной основе. Студенты предполагают, что трагический случай мог быть связан с резким скачком давления на фоне недоедания, общего ослабления организма, перепада температур — в душ юноша пошел сразу после того, как вернулся с мороза. Криминальный характер смерти был исключен следователями.

До этого в общежитии УрФУ в Новокольцовском обнаружили тело 21-летнего студента второго курса Уральского гуманитарного института. По словам соседа погибшего, он нашел его утром около 09:00. Одногруппник юноши признался, что запомнил его как любящего пофилософствовать человека. Одной из версии произошедшего называется суицид.