Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 08:29

Студент погиб при загадочных обстоятельствах в душевой общежития

Тело студента-второкурсника нашли в душевой общежития пермского техникума

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Перми 17-летний студент второго курса техникума загадочным образом погиб, пока принимал душ в общежитии, передает KP.RU. Трагический инцидент произошел 9 февраля.

В материале сказано, что около 17:00 молодой человек зашел в душевую кабину и заперся изнутри. Вода лилась длительное время, это начало беспокоить студентов. Когда дверь вскрыли, внутри лежало тело юноши.

По словам знакомых, в последние месяцы студент сильно изменился внешне — он похудел, так как придерживался скудного рациона на сознательной основе. Студенты предполагают, что трагический случай мог быть связан с резким скачком давления на фоне недоедания, общего ослабления организма, перепада температур — в душ юноша пошел сразу после того, как вернулся с мороза. Криминальный характер смерти был исключен следователями.

До этого в общежитии УрФУ в Новокольцовском обнаружили тело 21-летнего студента второго курса Уральского гуманитарного института. По словам соседа погибшего, он нашел его утром около 09:00. Одногруппник юноши признался, что запомнил его как любящего пофилософствовать человека. Одной из версии произошедшего называется суицид.

студенты
техникумы
общежития
тела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир спецназа «Ахмат» объяснил, почему не носит трофейную каску
Назван топ-5 регионов по выбору российской косметики
В РПЦ рассказали, как правильно соблюдать Великий пост
Над Азовским морем и Адыгеей сбили шесть украинских БПЛА
Российский солдат восстал из мертвых перед работницей морга
В суде выяснили, почему продюсер «Ласкового мая» не торопится в Россию
Древний амфитеатр, балет и россияне: кадры закрытия Олимпиады-2026 в Милане
Захарова не сдержала слез при словах о детях в Донбассе
Студент погиб при загадочных обстоятельствах в душевой общежития
Эксперт раскрыл размер пенсии у генералов
В Британии раскрыли, как Мединский довел Зеленского до бешенства
«Рискованное дело»: Азаров о создании демилитаризованной зоны в Донбассе
В двух районах Воронежа отключился свет после ночной атаки дронов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 февраля: инфографика
ВСУ планируют кибератаку через рассылку фейков
«Культ Зеленского»: Западу припомнили прут в глазу русского медведя
«Кровавая баня» для ВСУ, подвиг штурмовиков: новости СВО к утру 23 февраля
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 152 украинских БПЛА
«Это страшные цифры»: Захарова раскрыла данные об увечьях детей из-за ВСУ
«Конфликт ослабил ЕС»: на Западе раскрыли, в какую ловушку попала Европа
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.