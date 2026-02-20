Раскрыта судьба пострадавшего во время стрельбы в техникуме Анапы

Студент, пострадавший при стрельбе в Анапском индустриальном техникуме, выписан из больницы в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. Вторая пострадавшая — библиотекарь учебного заведения — находится в стабильном состоянии, продолжает лечение в краевой больнице и готовится к возвращению в Анапу.

По информации городской больницы Анапы, студента выписали сегодня, — говорится в сообщении.

Ранее жители Анапы, включая студентов и преподавателей, пришли проститься с охранником Николаем Замараевым, погибшим при нападении на местный индустриальный техникум. Отпевание по православному обычаю прошло в часовне у городского кладбища, где задолго до церемонии выстроилась очередь из желающих почтить память погибшего.

Кроме того, сестра вдовы погибшего при стрельбе в анапском техникуме охранника Елена Москальчук сообщила, что ее родственники не требуют жесткого приговора для несовершеннолетнего убийцы. По словам женщины, семья больше обеспокоена нравственным состоянием современной молодежи.