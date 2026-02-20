Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 20:38

Раскрыта судьба пострадавшего во время стрельбы в техникуме Анапы

Пострадавший в ходе стрельбы в техникуме Анапы студент покинул больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Студент, пострадавший при стрельбе в Анапском индустриальном техникуме, выписан из больницы в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города. Вторая пострадавшая — библиотекарь учебного заведения — находится в стабильном состоянии, продолжает лечение в краевой больнице и готовится к возвращению в Анапу.

По информации городской больницы Анапы, студента выписали сегодня, — говорится в сообщении.

Ранее жители Анапы, включая студентов и преподавателей, пришли проститься с охранником Николаем Замараевым, погибшим при нападении на местный индустриальный техникум. Отпевание по православному обычаю прошло в часовне у городского кладбища, где задолго до церемонии выстроилась очередь из желающих почтить память погибшего.

Кроме того, сестра вдовы погибшего при стрельбе в анапском техникуме охранника Елена Москальчук сообщила, что ее родственники не требуют жесткого приговора для несовершеннолетнего убийцы. По словам женщины, семья больше обеспокоена нравственным состоянием современной молодежи.

Анапа
стрельба
больницы
пострадавшие
техникумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер актер из «Глухаря»
Директора института арестовали за прогулы
Трамп гневно отреагировал на решение Верховного суда по пошлинам
Голодные медведи ворвались в ресторан и попали на видео
Появились подробности о загадочной смерти 21-летнего студента УрФУ
«Поросята на галерах»: бизнесмену в Ярославле не дали замучить мини-пигов
Мужчину осудили за осквернение георгиевской ленты
Раскрыта судьба пострадавшего во время стрельбы в техникуме Анапы
Военный обозреватель раскрыл, когда инструкторы НАТО побегут с Украины
Россиянка родила сына, спрятала в пакет и бросила в лесу
Семь украинских беспилотников сбили над Россией за четыре часа
Тишина как ценность: почему мы начинаем выбирать незаметность
В Киеве придумали «спортивную» схему по вывозу уклонистов с Украины
Россия и Япония возобновят молодежные обмены
«Самое ужасное»: Захарова «отправила» Европу под стол переговоров
Евродепутат раскрыл детали новых переговоров с Россией
«Считаю себя дерьмом»: зэк-педофил дал интервью последователям Тесака
Трагедия на Байкале, миллиарды Вороновского, падение Петросян: что дальше
Гоблин раскрыл, от чего отказался после 50 лет
Популярный среди россиян бренд зарегистрировал в Роспатенте торговую марку
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.