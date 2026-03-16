16 марта 2026 в 12:38

Юрист рассказала о правилах вступления в наследство

Вступать в наследство необходимо в течение полугода после смерти, рассказала 360.ru юрист Софья Жилялова. Она отметила, что для этого необходимо обратиться к нотариусу.

Иногда люди не знают, что нужно вступать в наследство, или путают и думают, что нужно сделать это через шесть месяцев после даты смерти. Потом возникают проблемы, связанные с пропуском сроков. На самом деле срок вступления в наследство отчисляется с даты смерти человека и заканчивается день в день через шесть месяцев, — рассказала Жилялова.

По словам юриста, дело завершится спустя полгода при отсутствии споров между родственниками. Она отметила, что в случае споров или утери документов ситуацию придется решать через суд.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что внебрачные дети обладают законными правами на наследование. Однако, по его словам, для этого прежде всего необходимо установить родство с наследодателем.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков указал на причину роста доходов бюджета России
Политолог ответил, потеряют ли США статус гаранта безопасности из-за Ирана
Песков раскрыл, смотрел ли он фильм «Господин Никто против Путина»
Диетолог объяснил, какие нутриенты нельзя сокращать во время похудения
В Кремле раскрыли реакцию Путина на результаты паралимпийцев в Италии
Песков ответил на слухи о лечении нового лидера Ирана в Москве
Путин созвонился с премьер-министром африканской страны
В Кремле ответили на вопрос о месте новых переговоров России и Украины
Хуснуллин раскрыл потери среди рабочих при строительстве в новых регионах
ВСУ лишились важных энергетических объектов
Израиль снова обрушил свои ракеты на правительственные здания в Иране
Родителей призвали не отпускать детей одних на прогулки у водоемов
Кинокритик назвал тенденции премии «Оскар»
ПВО отразила новую атаку дронов на Москву
Почти 500 украинских БПЛА сбили за сутки
TikTok оштрафовали на крупную сумму
В Сети появились спутниковые снимки с последствиями удара по порту Фуджейра
Утренний «Искандер» по Киеву, взрыв на Майдане: удары по Украине 16 марта
Доброкачественное образование угрожает лицу российской певицы
МИД РФ назвал инициативу Путина о саммите «пятерки» СБ ООН особо актуальной
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

