Юрист рассказала о правилах вступления в наследство

Вступать в наследство необходимо в течение полугода после смерти, рассказала 360.ru юрист Софья Жилялова. Она отметила, что для этого необходимо обратиться к нотариусу.

Иногда люди не знают, что нужно вступать в наследство, или путают и думают, что нужно сделать это через шесть месяцев после даты смерти. Потом возникают проблемы, связанные с пропуском сроков. На самом деле срок вступления в наследство отчисляется с даты смерти человека и заканчивается день в день через шесть месяцев, — рассказала Жилялова.

По словам юриста, дело завершится спустя полгода при отсутствии споров между родственниками. Она отметила, что в случае споров или утери документов ситуацию придется решать через суд.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что внебрачные дети обладают законными правами на наследование. Однако, по его словам, для этого прежде всего необходимо установить родство с наследодателем.