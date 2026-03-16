«Героический поступок»: Васильев восхитился успехами паралимпийцев из РФ

Российские паралимпийцы великолепно выступили на Играх в Италии, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. По его мнению, результаты РФ потрясли западный «мир хейтеров». Васильев призвал по достоинству оценить заслуги российских паралимпийцев.

Великолепное выступление. Если умножить на количество спортсменов из Китая и США, можно себе представить, сколько было бы медалей, если бы допустили всех. Я считаю, это героический поступок. Это потрясло весь мир хейтеров России, который также строит козни против российских спортсменов, хотя они не имеют на это право. Если бы они были последовательны, то Израиль и США были бы дисквалифицированы. Я думаю, что страна должна по достоинству оценить заслуги наших паралимпийцев, — сказал Васильев.

Российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды, заняв третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии. Первое место себе обеспечила команда Китая (15-13-16), на второй строчке — американцы (12-5-6).

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что российские паралимпийцы потрясающе выступили на зимних Играх в Италии. По ее словам, после такого успеха российской команды у международных чиновников началась истерика.