16 марта 2026 в 12:09

«Приехал — победил»: Журова оценила результаты паралимпийцев из России

Журова: международные чиновники оценили успех России на Паралимпиаде

Светлана Журова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российские паралимпийцы потрясающе выступили на зимних Играх в Италии, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, после такого успеха российской команды у международных чиновников началась истерика.

Потрясающее выступление. Это называется приехал — победил. Я думаю, что наши соперники и международные чиновники это оценили. Не просто так у них была такая истерика, которая началась с Украины с требованием всех включить в санкционные списки. Они просто не ожидали, что наши атлеты покажут такой результат. Думали, что будет как с олимпийцами: позовут молодых и они не справятся. Приятно было снова услышать российский гимн на пьедестале, — сказала Журова.

Ранее российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды, заняв третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии. Первое место себе обеспечила команда Китая (15-13-16), на второй строчке — американцы (12-5-6).

Горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. У Алексея Бугаева одна золотая и две бронзовые медали. Лыжница Анастасия Багиян трижды становилась паралимпийской чемпионкой, а лыжник Иван Голубков дважды получал золотую медаль.

Кирилл Николаев
К. Николаев
