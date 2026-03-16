«Приехал — победил»: Журова оценила результаты паралимпийцев из России

Российские паралимпийцы потрясающе выступили на зимних Играх в Италии, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, после такого успеха российской команды у международных чиновников началась истерика.

Потрясающее выступление. Это называется приехал — победил. Я думаю, что наши соперники и международные чиновники это оценили. Не просто так у них была такая истерика, которая началась с Украины с требованием всех включить в санкционные списки. Они просто не ожидали, что наши атлеты покажут такой результат. Думали, что будет как с олимпийцами: позовут молодых и они не справятся. Приятно было снова услышать российский гимн на пьедестале, — сказала Журова.

Ранее российские спортсмены завоевали восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые награды, заняв третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии. Первое место себе обеспечила команда Китая (15-13-16), на второй строчке — американцы (12-5-6).

Горнолыжница Варвара Ворончихина выиграла две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. У Алексея Бугаева одна золотая и две бронзовые медали. Лыжница Анастасия Багиян трижды становилась паралимпийской чемпионкой, а лыжник Иван Голубков дважды получал золотую медаль.