Жители Анапы простились с охранником, погибшим при стрельбе в техникуме

Студенты, преподаватели и жители Анапы пришли проститься с охранником Николаем Замараевым, погибшим при стрельбе в местном индустриальном техникуме, передает корреспондент ТАСС с церемонии. Отпевание по православному обряду и прощание состоялись в часовне у городского кладбища, куда задолго до начала выстроилась очередь из желающих отдать дань памяти.

Люди несли венки с надписью «дяде Коле» от родственников, студентов и коллег. В церемонии, начавшейся в 13:00, участвовали вдова и мать погибшего, а также его близкие.

Ранее в Анапе неизвестный открыл огонь рядом с индустриальным техникумом. Студенты забаррикадировались в здании, услышав выстрелы. Нападавшего задержали.

Позже выяснилось, что студент, открывший стрельбу в техникуме Анапы, похитил ружье у родственника. Свой замысел он заранее раскрыл одногруппнику, но тот не стал его отговаривать.

Кроме того, студентка индустриального техникума предположила, что устроивший стрельбу мог иметь психическое отклонение. По ее словам, не исключено, что нападавших было двое.