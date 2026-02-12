Раскрыто, где напавший на техникум подросток взял ружье Стрелявший в техникуме в Анапе студент украл оружие у родственника

Стрелявший в техникуме в Анапе студент похитил ружье у родственника, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. При этом он раскрыл свой замысел своему одногруппнику, а тот не стал его отговаривать.

11 февраля 2026 года вооруженный похищенным у родственника ружьем фигурант прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу, — говорится в сообщении.

Ранее в Анапе студент колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Согласно сообщениям, молодой человек испытывал трудности в учебном процессе, имел конфликты с сокурсниками и переживал стрессовые обстоятельства, связанные с разводом родителей.

Кроме того, одна из учениц учебного заведения сообщила, что юноша, совершивший стрельбу, возможно, мог страдать психическим расстройством. Девушка добавила, что имеются неподтвержденные сведения о том, что инцидент могли организовать двое злоумышленников, однако правоохранительные органы задержали лишь одного подозреваемого.

Также сообщалось, что в результате стрельбы в техникуме пострадали пять человек. Один из них получил тяжелые травмы, а еще трое — средней степени тяжести.