Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 12:45

Раскрыто, где напавший на техникум подросток взял ружье

Стрелявший в техникуме в Анапе студент украл оружие у родственника

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Стрелявший в техникуме в Анапе студент похитил ружье у родственника, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. При этом он раскрыл свой замысел своему одногруппнику, а тот не стал его отговаривать.

11 февраля 2026 года вооруженный похищенным у родственника ружьем фигурант прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу, — говорится в сообщении.

Ранее в Анапе студент колледжа устроил стрельбу в учебном заведении. Согласно сообщениям, молодой человек испытывал трудности в учебном процессе, имел конфликты с сокурсниками и переживал стрессовые обстоятельства, связанные с разводом родителей.

Кроме того, одна из учениц учебного заведения сообщила, что юноша, совершивший стрельбу, возможно, мог страдать психическим расстройством. Девушка добавила, что имеются неподтвержденные сведения о том, что инцидент могли организовать двое злоумышленников, однако правоохранительные органы задержали лишь одного подозреваемого.

Также сообщалось, что в результате стрельбы в техникуме пострадали пять человек. Один из них получил тяжелые травмы, а еще трое — средней степени тяжести.

Анапа
нападения
студенты
колледжи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Это титан»: Резник, Барщевский, Москалькова прощаются с адвокатом Падвой
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Экономист раскрыл, как мошенники оформляют кредиты по старым номерам
Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
Песков назвал причину ограничения работы WhatsApp в России
«Скоро сдохнет»: депутат Рады сделал мрачный для Украины прогноз
В Дзержинске назвали последствия новой атаки ВСУ
Психиатр объяснил кардинальные изменения во внешности Галкина и Пугачевой
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.