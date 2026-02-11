Названо число пострадавших при стрельбе в техникуме Анапы Пять человек пострадали при стрельбе в техникуме Анапы

В результате стрельбы в техникуме Анапы пострадали пять человек, сообщает Telegram-канал Mash. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще трое — в состоянии средней степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в городскую больницу.

Подозреваемого удалось задержать. По предварительным данным, это студент техникума, обучающийся по специальности автомеханик.

По информации Telegram-канала SHOT, в числе пострадавших оказался охранник учреждения. Как пишет источник, он первым был на пути 17-летнего нападавшего. В настоящее время мужчина находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь возле индустриального техникума в Анапе. Студенты забаррикадировались в здании техникума, услышав первые выстрелы. На месте работают сотрудники Росгвардии, полиции и экстренных служб.

До этого учащийся образовательного учреждения сообщил, что студентов не выпускают из здания после стрельбы. По его словам, у входа в училище находится множество сотрудников правоохранительных органов.