11 февраля 2026 в 14:50

Названа возможная причина стрельбы в анапском техникуме

NEWS.ru: устроивший стрельбу в анапском техникуме мог быть психически нездоровым

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Студент, устроивший стрельбу в техникуме в Анапе, мог страдать психическим расстройством, заявила NEWS.ru учащаяся образовательного учреждения. По ее словам, есть предположение, что нападавших на самом деле было двое.

Друзья говорят, что знают стрелявшего парня. Рассказывают, что в последнее время он начал странно себя вести, дичь какую-то творил, выкладывал странные истории в соцсетях. Возможно, больной на голову. Я не знаю, что думать. Просто в шоке. Это очень страшно, когда вдруг узнаешь, что в здании, где ты находишься, стрельба. Кто-то говорит, что стрелявших было двое, а не один. Просто одного задержали, а второго — убили, — поделилась девушка.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате стрельбы в техникуме Анапы погиб один человек. По его словам, смертельные ранения получил охранник образовательного учреждения.

До этого сообщалось, что стрельбу в анапском индустриальном техникуме устроил студент, обучающийся на автомеханика. Нападавший был одет в черную рубашку и черные тренировочные штаны. С собой у него было ружье и разгрузка с 15-ю патронами.

