Раскрыта личность предполагаемого стрелка в анапском техникуме

Стрельбу в Анапском индустриальном техникуме устроил студент, который учился там на автомеханика, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на учащихся. По их словам, охранник техникума тяжело ранен. Официально эта информация не подтверждена. Инцидент произошел у учебного заведения на Промышленной улице.

В материале сказано, что стрелок был одет в черную рубашку и черные тренировочные штаны. С собой у него было ружье и разгрузка с 15-ю патронами.

До этого в Сети появились кадры задержания стрелка из Анапы, который открыл огонь рядом со зданием техникума. Злоумышленника обезвредили оперативно прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что в России участились случаи нападения учащихся на одноклассников и учителей. По его словам, это говорит о том, что профилактические мероприятия в молодежной среде не приносят нужного эффекта.

Ранее прокуратура Оренбургской области сообщила об аресте 25-летнего мужчины, ворвавшегося с ножом в детский сад. Согласно заявлению ведомства, злоумышленник проник на территорию и в здание детского сада № 1 в Бугуруслане днем 5 февраля, где ранил сотрудницу учреждения. Подозреваемый был задержан на месте преступления.