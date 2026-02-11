Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 14:34

Раскрыта личность предполагаемого стрелка в анапском техникуме

Стрельбу в анапском техникуме мог открыть студент-автомеханик

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стрельбу в Анапском индустриальном техникуме устроил студент, который учился там на автомеханика, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на учащихся. По их словам, охранник техникума тяжело ранен. Официально эта информация не подтверждена. Инцидент произошел у учебного заведения на Промышленной улице.

В материале сказано, что стрелок был одет в черную рубашку и черные тренировочные штаны. С собой у него было ружье и разгрузка с 15-ю патронами.

До этого в Сети появились кадры задержания стрелка из Анапы, который открыл огонь рядом со зданием техникума. Злоумышленника обезвредили оперативно прибывшие на место сотрудники Росгвардии.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников заявил, что в России участились случаи нападения учащихся на одноклассников и учителей. По его словам, это говорит о том, что профилактические мероприятия в молодежной среде не приносят нужного эффекта.

Ранее прокуратура Оренбургской области сообщила об аресте 25-летнего мужчины, ворвавшегося с ножом в детский сад. Согласно заявлению ведомства, злоумышленник проник на территорию и в здание детского сада № 1 в Бугуруслане днем 5 февраля, где ранил сотрудницу учреждения. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

техникумы
стрельба
студенты
нападения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошу не лишать свободы»: соучастник покушения на генерала выступил в суде
Студенты анапского техникума оставляли родителям пугающие сообщения
В России обнаружили цыплят с опасной для человека бактерией
В «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия» приняли участие 270 российских компаний
В Госдуме призвали ввести потолок цен на подарки в преддверии праздников
НАТО запустила миссию в Арктике
Биолог призвала дачников проверять воду в колодце на нитраты
Военэксперт раскрыл подробности ситуации в Купянске
В России жестко отреагировали на гибель священника от дрона ВСУ
Путин наградил гендиректора российского канала орденом «За доблестный труд»
Лавров ответил на вопрос о главной победе в жизни
Следователи возбудили дело против напавшего на техникум
Критик назвал главный критерий для ректора Школы-студии МХАТ
В Британии раскрыли шокирующую версию подмены тела Эпштейна в изоляторе
Появилась первая версия, почему студент открыл стрельбу в техникуме
Военэксперт рассказал, как обратить в бегство ВСУ под Купянском
Пособник покушения на замглавы ГРУ сделал неожиданное заявление в суде
В Екатеринбурге полиция обнаружила семерых детей-маугли в доме без мебели
«Много другой работы»: Сапегина об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ
В США рассказали, как Евросоюз может случайно «ударить» по Украине
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.