07 февраля 2026 в 11:12

Суд арестовал проникшего с ножом в детсад мужчину

В Оренбургской области арестовали напавшего на детсад мужчину

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Бугуруслане арестовал 25-летнего мужчину, который ворвался в детский сад с ножом, сообщили в прокуратуре Оренбургской области. Отмечается, что злоумышленник ранил сотрудницу учреждения.

Суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил заявленное следователем ходатайство и заключил обвиняемого под стражу, — отмечается в сообщении.

По данным следствия, днем 5 февраля злоумышленник проник на территорию и внутрь здания детского сада № 1 в городе Бугуруслан. Он напал на сотрудника учреждения и ранил ножом. Мужчина был оперативно задержан.

Ранее жительница Бугуруслана рассказала, что в детском саду, куда ворвался пьяный россиянин с ножом, не было охраны. Женщина подчеркнула отсутствие очевидных мотивов у агрессора, совершившего нападение. Воспитатели заведения вынуждены были собственными силами нейтрализовать угрозу, исходившую от нарушителя спокойствия. Пострадавшему педагогу была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

суды
Оренбургская область
аресты
злоумышленники
