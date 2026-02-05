Воспитательнице понадобилась помощь после вооруженного нападения на детсад Педагог пострадала при нападении мужчины с ножом на детсад в Оренбуржье

Воспитательница пострадала при нападении мужчины с ножом на детский сад в городе Бугуруслане Оренбургской области, передает пресс-служба СК РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, женщине потребовалась помощь медиков. Дети не пострадали.

Мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения на улице Фрунзе города Бугуруслана, а затем в здание детского сада, где, поднявшись на второй этаж, причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Как уточнил глава города Дмитрий Дьяченко, никто не пострадал. Злоумышленника смогла задержать сотрудница образовательного учреждения.

