Воспитательнице понадобилась помощь после вооруженного нападения на детсад

Педагог пострадала при нападении мужчины с ножом на детсад в Оренбуржье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Воспитательница пострадала при нападении мужчины с ножом на детский сад в городе Бугуруслане Оренбургской области, передает пресс-служба СК РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, женщине потребовалась помощь медиков. Дети не пострадали.

Мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения на улице Фрунзе города Бугуруслана, а затем в здание детского сада, где, поднявшись на второй этаж, причинил телесные повреждения одной из воспитательниц, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Как уточнил глава города Дмитрий Дьяченко, никто не пострадал. Злоумышленника смогла задержать сотрудница образовательного учреждения.

Также сообщалось, что возможной причиной нападения в школе Красноярского края стал буллинг. Знакомые 14-летней ученицы рассказали, что она взяла нож у мамы и решила отомстить педагогу по химии и биологии, но ее остановила одноклассница. Школьнице порезали руку, учительница не пострадала.

