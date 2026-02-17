Зимняя Олимпиада — 2026
Воспитатели отказались вызывать скорую ребенку с торчащей костью

В Бийске воспитатели отказались вызывать скорую девочке с торчащей костью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девочка получила тяжелую травму в детском саду Бийска, но воспитатели отказались вызывать скорую помощь, сообщает Telegram-канал «112». Ребенку, по словам матери, может грозить ампутация из-за торчащей кости.

Как пишет канал, девочка травмировалась во время похода на физкультуру. Дети спустились на первый этаж и остановились у входа в спортзал. Среди них была семилетняя Вероника (имя изменено), дочь Анастасии. По словам матери, из зала в этот момент выходила другая группа, и воспитатель попросила ребят прижаться к стене, чтобы пропустить их. Девочка прислонилась к стене и положила руку на открытую дверь, которую один из мальчиков закрыл и придавил палец.

Как рассказала Анастасия, когда у девочки шло сильное кровотечение, сотрудники детского сада лишь перевязывали палец и ожидали родителей. Матери сообщили, что они не вправе вызывать скорую помощь без законных представителей. Женщина сама доставила дочь в больницу, где зашили рану.

Ранее суд Красноярского края назначил воспитателю три года и шесть месяцев колонии за истязание малышей. В ходе расследования было установлено, что женщина в качестве наказания запрещала детям ходить в туалет. Воспитатель не признала вину.

