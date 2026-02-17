Отбивших нападение на детсад воспитательниц наградили за мужество Воспитателей из Бугуруслана наградили за спасение детей от мужчины с ножом

В Госдуме наградили двух воспитателей детского сада №1 Бугуруслана, Лию Галееву и Людмилу Платонову, которые пережили нападение мужчины с ножом и защитили от него детей, сообщает NEWS.ru. Награды им вручила председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Сотрудницы детского сада пережили жуткий момент 5 февраля 2026 года: во время тихого часа в учреждение ворвался неадекват с ножом, который просил спрятать его и говорил, что за ним кто-то охотится. Он рвался в комнату к детям, но к малышам его не пустили воспитательницы. После этого администрация Оренбургской области предложила представить воспитательниц к госнаграде.

Это героизм! Спасибо вам за это, — заявила на награждении Лантратова.

Перед этим обе воспитательницы стали первыми лауреатами премии имени Тиграна Кеосаяна. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что сотрудницы учреждения получили по миллиону рублей за то, что предотвратили нападение.

До этого стало известно, что нападавший травмировал сотрудницу детского сада. В Следственном комитете подтвердили, что Галеевой понадобилась помощь медиков. Позже местная жительница рассказала, что в детском саду не было охраны. По ее словам, напавший мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Известно, что он проник в здание через запасной выход.