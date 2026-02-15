Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 13:49

Воспитатели детского сада получили от Симоньян по миллиону рублей

Воспитатели из Оренбуржья спасли детей и получили от Симоньян по миллиону рублей

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Александр Казаков/POOL//РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Воспитатели из Бугуруслана стали первыми лауреатами премии имени покойного режиссера Тиграна Кеосаяна, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. По ее словам, сотрудницы учреждения получили по миллиону рублей за то, что предотвратили нападение на малышей.

Первая премия имени Тиграна ушла воспитательницам из Бугуруслана, которые защитили детей от маньяка с ножом. Лия Галеева и Людмила Платонова получили от нас по миллиону рублей, — рассказала она.

Ранее стало известно, что мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Злоумышленника, который сломал дверь, смогла задержать сотрудница образовательного учреждения. По словам главы города Дмитрия Дьяченко, воспитатель удерживала злоумышленника до прибытия экстренных служб.

До этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о награждении педагогов почетными грамотами. Глава региона лично встретился с женщинами и поблагодарил их за проявленной мужество и за то, что они растерялись в экстремальной ситуации.

премии
деньги
выплаты
подвиги
Маргарита Симоньян
Тигран Кеосаян
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Просроченный обмылок»: Володин указал на расстройство психики Зеленского
В Госдуме раскрыли, что скрывается за нападками Зеленского на Орбана
На Кубани два человека погибли в ДТП
Президент Польши заговорил о ядерном оружии
Появились кадры последствий ДТП с участием вагона и легкового автомобиля
Наступление ВС РФ на Запорожье 15 февраля: полное освобождение, Цветковое
Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза
«Миндичгейт» продолжается? Арестован экс-глава Укрэнерго, связи с Зеленским
Экс-биатлонист Шипулин раскрыл, вернет ли медаль с Олимпиады-2014
Раскрыта истинная цель Мюнхенской конференции для Запада
«Нескрываемый бред величия»: Трампу поставили диагноз
«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться
Три ДРГ устроили «маскарад» и попытались зайти в тыл армии России
Миллер заявил о новом антирекорде на газовом рынке Евросоюза
В России планируют ввести новые врачебные должности
В европейской стране впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации
Австрийский прыгун лишился олимпийской медали из-за 4 мм
В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле
«Бу-ра-ти-но» принес своему создателю 3 млн рублей
Судьба загадочно исчезнувшей россиянки оказалась трагичной
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.