Воспитатели детского сада получили от Симоньян по миллиону рублей Воспитатели из Оренбуржья спасли детей и получили от Симоньян по миллиону рублей

Воспитатели из Бугуруслана стали первыми лауреатами премии имени покойного режиссера Тиграна Кеосаяна, заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. По ее словам, сотрудницы учреждения получили по миллиону рублей за то, что предотвратили нападение на малышей.

Первая премия имени Тиграна ушла воспитательницам из Бугуруслана, которые защитили детей от маньяка с ножом. Лия Галеева и Людмила Платонова получили от нас по миллиону рублей, — рассказала она.

Ранее стало известно, что мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Злоумышленника, который сломал дверь, смогла задержать сотрудница образовательного учреждения. По словам главы города Дмитрия Дьяченко, воспитатель удерживала злоумышленника до прибытия экстренных служб.

До этого губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о награждении педагогов почетными грамотами. Глава региона лично встретился с женщинами и поблагодарил их за проявленной мужество и за то, что они растерялись в экстремальной ситуации.