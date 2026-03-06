Форум медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA 2026 провели в Москве

В Москве с 17 по 18 февраля провели 28-й форум медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA. В ходе деловой программы прошли 16 сессий, панельных дискуссий и круглых столов. Там выступили свыше 160 спикеров. Участниками экспозиции форума стали более 180 брендов — они представили инновационные решения в сфере производства, распространения и дистрибуции контента.

В первый день мероприятия в торжественной обстановке подвели итоги XVII Национальной премии «Большая цифра». А на следующий день в третий раз прошел фестиваль промороликов платных телеканалов PROMO FEST PAY TV. Деловую программу форума открыла стратегическая сессия «Медиаиндустрия в 2026 году. Контент, технологии, аудитория».

Кроме того, гости посетили панельные дискуссии «Онлайн-кинотеатры. Как меняется контентная политика при насыщенном рынке и росте затрат на производство ориджиналс» и «Российская анимация на платформах и телеканалах: чего хотят дистрибуторы». Помимо этого, для участников организовали сессии «Платное ТВ. Как справиться с ростом цен на контент и оправдать ожидания зрителя», «Развлекательный контент на ТВ и в диджитал», «Международная дистрибуция российского контента», «ТВ в диджитал среде» и другие.

CSTB.PRO.MEDIA объединил специалистов всех направлений работы с видеоконтентом. Собравшиеся обсудили тренды производства и дистрибуции, а также актуальные стратегии взаимодействия с аудиторией. Организатором форума стал МИДЭКСПО.