Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 13:41

Форум медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA 2026 провели в Москве

Фото: Пресс-служба форума
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве с 17 по 18 февраля провели 28-й форум медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA. В ходе деловой программы прошли 16 сессий, панельных дискуссий и круглых столов. Там выступили свыше 160 спикеров. Участниками экспозиции форума стали более 180 брендов — они представили инновационные решения в сфере производства, распространения и дистрибуции контента.

В первый день мероприятия в торжественной обстановке подвели итоги XVII Национальной премии «Большая цифра». А на следующий день в третий раз прошел фестиваль промороликов платных телеканалов PROMO FEST PAY TV. Деловую программу форума открыла стратегическая сессия «Медиаиндустрия в 2026 году. Контент, технологии, аудитория».

Кроме того, гости посетили панельные дискуссии «Онлайн-кинотеатры. Как меняется контентная политика при насыщенном рынке и росте затрат на производство ориджиналс» и «Российская анимация на платформах и телеканалах: чего хотят дистрибуторы». Помимо этого, для участников организовали сессии «Платное ТВ. Как справиться с ростом цен на контент и оправдать ожидания зрителя», «Развлекательный контент на ТВ и в диджитал», «Международная дистрибуция российского контента», «ТВ в диджитал среде» и другие.

CSTB.PRO.MEDIA объединил специалистов всех направлений работы с видеоконтентом. Собравшиеся обсудили тренды производства и дистрибуции, а также актуальные стратегии взаимодействия с аудиторией. Организатором форума стал МИДЭКСПО.

Москва
форумы
медиа
премии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ничего, кроме победы»: посол Ирана в России дал одно обещание
Зоозащитница рассказала о рисках самовыгула
В MAX рассказали, как поздравить женщин в мессенджере
Продюсер перечислил самых востребованных на частных мероприятиях артистов
Дипломатам из Грузии ограничили въезд в Евросоюз
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
В Москве ожидаются опасные подтопления из-за теплой погоды
Налет на Крым, БПЛА с шариками, F-16 на границе: как ВСУ атакуют РФ 6 марта
«Сложно»: Муцениеце объяснила, почему сменила фамилию
России грозит фруктовый кризис
Европу призвали снять антироссийские санкции из-за войны в Иране
Нижегородский проект для ветеранов «СВОе дело» заинтересовал Путина
«Говорила мне мама»: Костомаров о спортивных тренировках
Россиянин «оплатил» себе крупный срок в колонии переводом денег ВСУ
Туриста преследовали трансженщины с кирпичом за неуплату интим-услуг
Бастрыкин велел отчитаться о смерти пациента скорой в Моздоке
Стало известно, сколько россиян не смогут провести день без гаджетов
Россиянин изнасиловал девочку и отправился в тюрьму до 2046 года
Жительницу Забайкалья оштрафовали за оскорбление медиков в чате
В ДТП на «Сибири» погиб трехмесячный ребенок
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.