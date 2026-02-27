Зимняя Олимпиада — 2026
Раскрыта главная цель всей медийной активности Зеленского

Журналист Кнырик: медийные усилия Зеленского призваны обеспечить помощь Запада

Вся медийная активность президента Украины Владимира Зеленского направлена на западную аудиторию, а коммуникация с украинцами практически прекращена, заявил глава информагентства News Front Константин Кнырик в интервью ИС «Вести». По его словам, усилия украинского политика призваны обеспечить военную помощь со стороны Запада.

Все медийные активности Зеленского, они, собственно говоря, в западной прессе и с попыткой в чем-то убедить западную аудиторию. Если раньше вот эта вся машина европейской пропаганды работала против нас и была нацелена на нас, то сейчас вообще вся эта пропагандистская машина заточена на внутреннюю аудиторию, — отметил Кнырик.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что коррупционный скандал развивается в негативном ключе для Зеленского. По его словам, в США и ЕС, возможно, впервые начали задумываться над тем, что расхищаются их средства, а не Киева.

До этого экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выразил мнение, что замешанного в коррупционных скандалах Зеленского могут убрать, инсценировав несчастный случай. Он считает, что вряд ли президента будут арестовывать.

