19 февраля 2026 в 13:15

«Это всегда зрелище»: гендиректор «МИДЭКСПО» Недумова о медиасфере

Фото: Пресс-служба форума
В Москве обсудили ключевые тенденции российского рынка медиа.

«Это всегда зрелище»: гендиректор «МИДЭКСПО» Недумова — о медиасфере.

В Москве прошла Международная выставка-форум CSTB.PRO.MEDIA, в рамках которой подвели итоги 17-й Национальной премии «Большая цифра». NEWS.ru поговорил с генеральным директором компании-организатора «МИДЭКСПО» Ириной Недумовой и узнал, в чем преимущество CSTB по сравнению с другими отраслевыми мероприятиями.

— Ирина Васильевна, расскажите, пожалуйста, в чем успешность формата проведения CSTB.PRO.MEDIA?

— У нас раньше был совсем другой формат. Много лет подряд мы проводили только технологическую выставку. Но времена меняются, людям нужны знания, и, соответственно, мы перешли к формату форума. И он себя оправдал, особенно в сфере раскрытия инноваций медиаиндустрии.

— То есть форум — это возможность не только показать инновации, но и рассказать о них, обсудить?

— Да, мы же говорим о контенте, это самое главное. Уже из производства контента вытекают его передача, восприятие, монетизация и так далее. Но на первом месте всегда контент. Поэтому CSTB — это всегда зрелище, креатив, очень много специалистов, которые работают в сфере, создают контент, продвигают его.

Вообще, это очень многогранная тема, учитывая, что сейчас появляется и развивается много инновационных технологий. Я имею в виду производство контента при помощи визуальных эффектов, компьютерной графики, искусственного интеллекта. Благодаря этому создается очень высококачественный, интересный, фантазийный контент. Так что это очень перспективная отрасль, с нашей точки зрения.

— Какие, на ваш взгляд, самые актуальные, злободневные темы обсуждались на форуме?

— Очень злободневная сессия — об искусственном интеллекте в продакшене. Мы ее проводим ежегодно уже в течение нескольких лет. Здесь выступают очень серьезные эксперты, которые рассказывают о технологиях, о своих кейсах, как они используют ИИ при производстве контента.

Также актуальна стратегическая сессия, на которой топовые спикеры говорят о тенденциях отрасли, о ее будущем, о том, что предстоит сделать, что этому мешает.

Ирина Недумова Ирина Недумова Фото: Пресс-служба форума

Еще хочу отметить, что сегодня очень актуальны экосистемность, микродрамы (формат коротких вертикальных сериалов). Это то, что «взлетело» в Китае, Индии, Америке. Возможно, и у нас будет такой же прорыв. Все это мы обсудим в рамках форума.

— В каких категориях проходит премия «Большая цифра»? Чем она отличается от других отраслевых премий?

— «Большая цифра» проходит в 42 категориях: инновационные технологии, телевизионный контент, оригинальные фильмы, сериалы, шоу собственного производства и многие другие. В премии могут участвовать все компании, которые работают в медиаиндустрии: технологические фирмы, онлайн-кинотеатры, продакшен-студии, платные телеканалы — кто угодно. В этому году мы получили 261 заявку.

Что касается отличий от других премия, я считаю, что главное заключается в том, что у нас, помимо экспертной оценки кейсов от профессионального жюри, есть еще и зрительское голосование. В этом году в нем приняли участие 245 тысяч человек. И это очень важная составляющая для компаний. Для некоторых даже более почетно получить премию от зрителей, потому что это все-таки такое народное признание.

