«Мастерская новых медиа» начала обучение для управленцев в медиаиндустрии

Федеральная образовательная программа для медиа- и PR-специалистов «Мастерская новых медиа» начала обучение для управленцев в медиаиндустрии. Оно пройдет в рамках «Высшей школы новых медиа».

Участниками второго потока программы стали руководители медиахолдингов, главные редакторы, владельцы и топ-менеджеры СМИ и корпораций, а также федеральные эксперты в медиасфере. Среди них главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Программа обучения включает освоение практических подходов к разным типам мышления, обучение практикам менеджмента и навыков управления. Помимо этого, участников ждет нейропрактикум и личное общение с лидерами индустрии.

Ранее NEWS.ru принял участие во Всероссийском конкурсе корпоративных проектов «Дело в людях» и Всероссийском форуме в области ESG «Дело в людях: пространство устойчивых решений». Организатором мероприятий выступила Ассоциация менеджеров.