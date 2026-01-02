В России отреагировали на пожар в Кран-Монтане

Российские дипломаты официально выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших во время пожара на курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщили в Telegram-канале диппредставительства. Отмечается, что со стороны России также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В постпредстве России при отделении ООН в Женеве с прискорбием восприняли сообщение о трагедии, произошедшей в Кран-Монтане, кантон Вале, — сказано в сообщении.

Ранее посольство России в Швейцарии связалось с местными властями, чтобы выяснить, пострадали ли российские граждане при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. В диппредставительстве уточнили, что данные запрошены у компетентных швейцарских органов.

До этого президент Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар в Кран-Монтане одной из самых страшных трагедий в истории страны. В связи с произошедшим был объявлен пятидневный траур с приспущенными флагами. По предварительным данным, число жертв достигло около 40 человек.

Кроме того, пожар в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана привел к массовым жертвам. По данным полиции, около 100 человек получили ранения, в основном тяжелые.