Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 03:19

В России отреагировали на пожар в Кран-Монтане

Постпредство РФ при ООН выразило соболезнования в связи с пожаром в Кран-Монтане

Фото: pixabay
Читайте нас в Дзен

Российские дипломаты официально выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших во время пожара на курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщили в Telegram-канале диппредставительства. Отмечается, что со стороны России также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В постпредстве России при отделении ООН в Женеве с прискорбием восприняли сообщение о трагедии, произошедшей в Кран-Монтане, кантон Вале, — сказано в сообщении.

Ранее посольство России в Швейцарии связалось с местными властями, чтобы выяснить, пострадали ли российские граждане при пожаре на горнолыжном курорте Кран-Монтана. В диппредставительстве уточнили, что данные запрошены у компетентных швейцарских органов.

До этого президент Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар в Кран-Монтане одной из самых страшных трагедий в истории страны. В связи с произошедшим был объявлен пятидневный траур с приспущенными флагами. По предварительным данным, число жертв достигло около 40 человек.

Кроме того, пожар в баре на швейцарском курорте Кран-Монтана привел к массовым жертвам. По данным полиции, около 100 человек получили ранения, в основном тяжелые.

Швейцария
Россия
соболезнования
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Полностью кривым»: на Западе заметили странную деталь во время речи Стубба о России
«Тщетно и опасно»: в США раскрыли опасность сделки между Трампом и Зеленским
Мадуро рассказал, сколько раз говорил с Трампом
СК начал проверку после гибели пяти человек при пожаре в Якутии
Стало известно, когда встретятся главы МИД G20
Россия потребовала от УВКПЧ ООН осуждения атаки ВСУ в Хорлах
Замгубернатора Запорожской области арестовали по уголовному делу
В России отреагировали на пожар в Кран-Монтане
Стало известно об ускоренной милитаризации Нидерландов
Пензенская область подверглась атаке БПЛА
Фаза Луны сегодня, 2 января: не верим обману, делаем «лапикюр»
Еще 40 украинских дронов удалось сбить в небе над Россией
Назван способ получить полную индексацию выплат для работающих пенсионеров
Два российских аэропорта начали работать с ограничениями
Сразу четыре российских города остались без авиасообщения
ВСУ атаковали беспилотниками еще один российский регион
Ссора с Губерниевым, икона в храме, нищенская пенсия: скандалы с Тихоновым
Стало известно о новой попытке атаки беспилотников в Москве
На подлете к Москве сбили четыре БПЛА
ПВО отразила крупную атаку украинских БПЛА на Рязанскую область
Дальше
Самое популярное
Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря
Россия

Мрачный прогноз из США и провал ВСУ в ДНР: новости СВО на вечер 31 декабря

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом
Общество

Оливье больше не нужен — готовлю «Дамский каприз»: сытный и изысканный салат с курицей и черносливом

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку
Семья и жизнь

Лучший новогодний фуршет! 12 лучших закусок на скорую руку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.